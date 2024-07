Möglicher Nachfolger für Vincent Kompany? FC Bayern München hat wohl losen Kontakt zu Jürgen Klopp

Nach Informationen des kicker gab es im Mai, vor Kompanys Berufung, bei den Bayern rege Diskussionen über die Besetzung des Cheftrainerpostens. Dabei sollen die Münchner Verantwortlichen lediglich bei zwei Namen ihr blindes Vertrauen gegenüber eines Engagements an der Isar geäußert haben: Pep Guardiola und Jürgen Klopp.

Mit Letzterem sind die FCB-Bosse demnach sogar schon in losem Kontakt. Ob eine Klopp-Amtszeit in München überhaupt in Frage kommen könnte, ist aber völlig unklar.

Klopp hatte im Sommer nach neun Jahren beim FC Liverpool sein Amt niedergelegt und eine Auszeit von der Trainerbank angekündigt. Der 57-Jährige ließ sogar offen, ob er überhaupt noch einmal an die Seitenlinie zurückkehren werde.

Pep Guardiola steht auf der anderen Seite noch bis 2025 bei Manchester City unter Vertrag. Wie es für den Spanier im Anschluss weitergeht, ist nicht bekannt.