"Völlig unangebracht": Max Eberl spricht in Sachen Uli Hoeneß Klartext

FC Bayern: Wirtschaftlicher Vorteil wegen Hoeneß

Der FC Bayern hat unter Eberl in dieser Sommerpause bereits rund 120 Millionen Euro an Ablösesummen in die Neuzugänge Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Michael Olise (Crystal Palace) und João Palhinha (FC Fulham) investiert. Eberl meinte, es sei Hoeneß gewesen, "der dem FC Bayern durch seinen jahrzehntelangen Einsatz diesen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber vielen anderen Bundesligisten erarbeitet hat".

Der ehemalige Gladbach- und Leipzig-Manager plant gemeinsam mit Sportdirektor Christoph Freund weiter den Kader für die neue Spielzeit. Es sollen noch einige Spieler abgegeben werden, Interesse gibt es laut übereinstimmender Medienberichte weiter an Xavi Simons (PSG) und Désiré Douré von Stade Rennes. Laut Sky soll aber nur einer der beiden Offensivspieler verpflichtet werden.