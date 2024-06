"Er ist wieder ein Thema": Ändert der FC Bayern München seine Transfer-Pläne?

"Das dritte Angebot soll das letzte sein. Insgesamt will der Verein nicht mehr als 46 Millionen Euro für den Spieler zahlen", schreibt Falk in seiner CaughtOffside-Kolumne in Bezug auf Palhinha.

Der defensive Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Spielzeit vier Treffer und einen Assist in 39 Einsätzen verbuchte, steht bei Fulham noch bis 2028 unter Vertrag. Die Bayern wollen den 28-jährigen Portugiesen nicht zum ersten Mal nach München lotsen, die Verhandlungen mit dem Klub aus London gestalten sich aber kompliziert.

"Wegen meiner sportlichen Zukunft: Beide Klubs wissen, wo ich in einem Monat spielen will", sagte Palhinha am Rande der EM, wo er mit Portugal am Montag (21 Uhr) im Achtelfinale auf Slowenien trifft.