"Der nächste logische Schritt": FC Bayern München verkündet Rückholaktion und Leihgeschäft

Sieb war im Sommer 2022 von den Bayern nach Fürth gewechselt und wurde nun dank einer Rückholoption erneut verpflichtet. In den kommenden beiden Spielzeiten wird der deutsche U21-Nationalspieler für die Mainzer auflaufen.

"Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt - in seiner Altersklasse gehörte er 2023/24 zu den Topscorern der 2. Liga. Armindo ist ein extrem schneller, aggressiver Spielertyp. Er passt mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz, und die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.