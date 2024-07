FC Bayern erhält eindringliche Warnung wegen Dani Olmo: "München muss sich beeilen"

© getty

Was gegen den FCB spricht, sei, dass Olmos Berater, die auch Álvaro Morata vertreten, aktuell wegen dessen Wechsel zur AC Mailand in Madrid weilen. "Wenn sie jetzt in Madrid sind, um das Morata-Geschäft abzuschließen, dann deshalb, weil das für sie am dringendsten ist", so Di Marzio.

Olmo wurde neben Bayern zuletzt vor allem mit Manchester City in Verbindung gebracht. Laut Di Marzio hat sich der englische Meister aber dazu entschieden, die Ausstiegsklausel des 26-Jährigen nicht zu aktivieren.

Auch der FC Chelsea sei voerst aus dem Rennen, gleiches gelte für den FC Barcelona, der seinen Fokus wohl eher auf die Verpflichtung von Olmos Nationalmannschaftskollege Nico Williams legt. "Barcelona war auch interessiert, aber ich glaube nicht, dass sie die beiden Ausstiegsklauseln von Dani Olmo und Nico Williams bezahlen können, weil sie finanzielle Probleme haben", erklärte Di Marzio.