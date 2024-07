"Wieder zurück in meiner Heimat": FC Bayern München verlängert mit Arijon Ibrahimovic und befördert ihn zu den Profis

"Arijon ist in der Offensive auf allen Positionen einsetzbar, hat eine starke Mentalität und immer einen guten Zug zum Tor. Er kam im Alter von 12 zum FC Bayern Campus - wir freuen uns sehr, wie er seinen Weg macht", lobte Sportdirektor Christoph Freund."

Der 18 Jahre alte Ibrahimovic war in der vergangenen Saison an Frosinone in der Serie A ausgeliehen. Dort brachte es der Linksaußen auf insgesamt 18 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte und eines vorbereitete. "Ich freue mich sehr, meinen Vertrag beim FC Bayern zu verlängern und wieder zurück in meiner Heimat zu sein - ich spiele seit meiner Jugend in diesem Verein", betonte der deutsche U19-Nationalspieler: "Die Saison in der italienischen Serie A hat mich persönlich und sportlich vorangebracht, ich habe viel dazugelernt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, hier loszulegen. Ich möchte mich weiterentwickeln, für meine Mannschaft und den Club alles geben und mit dem FC Bayern viele Titel gewinnen.