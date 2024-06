FC Bayern München: Transfer von Hiroki Ito wirft Fragen auf! Smart oder unnötige Baustelle?

© getty

Hiroki Ito: Der neue Benjamin Pavard?

So sehr man an diesem Transfer viele positive Aspekte finden kann, so sehr wird das Fazit am Ende davon abhängen, was die Bayern noch machen. Es wäre ein hohes Risiko, zu glauben, dass der Stuttgarter jemanden wie de Ligt aus dem Stand ersetzen könnte - das trifft aber auch auf Tah zu.

Tauscht man die beiden gegen zwei etablierte Spieler, besteht die Gefahr, dass man sich auf einer Position verschlechtert, in die man in den letzten Jahren Unmengen an Geld investiert hat. Zumal man sich zumindest im Fall von de Ligt eine Baustelle aufmachen würde, die gar nicht nötig ist. Ein Umbruch mag wichtig sein, nur sollten die Bayern aufpassen, nicht zu viel zu verändern.

Trotzdem hat Ito das Potenzial, einer wie Benjamin Pavard zu werden - der für einen ähnlichen Betrag ebenfalls vom VfB Stuttgart kam und zunächst kritisch beäugt wurde. Dann aber wurde der Franzose zu einem der wichtigsten Spieler des Kaders, ohne dabei je im Verdacht gestanden zu haben, ein absoluter Weltklasse-Fußballer zu sein.

Pavard hat seinen Stiefel auf jedem Niveau souverän runtergespielt und dabei nur selten Fehler gemacht. Damit gab er den Bayern Stabilität. Sein Wechsel hat dahingehend eine Lücke hinterlassen, die Ito womöglich füllen könnte. Mindestens als zuverlässiger Backup, der dem Kader Breite gibt.

Zuzutrauen ist ihm auch mehr. Das allein macht den Transfer nicht nur nachvollziehbar, sondern sogar smart. Mit ihm als Toplösung in der Innenverteidigung zu planen und dafür Spieler wie de Ligt und/oder Upamecano abzugeben, wäre aber ein unnötig hohes Risiko.