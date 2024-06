FC Bayern München gibt Fahrplan für die Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 bekannt

Vom 31. Juli bis 5. August steht die Audi Summer Tour in Südkorea auf dem Programm mit einem Test gegen Tottenham Hotspur (3. August) in Seoul. Die Generalprobe vor dem Pokalspiel beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm (16. August) bestreiten die Bayern erneut gegen Tottenham am 10. August in London. Die Bundesligasaison beginnt in diesem Jahr am 23. August - diesmal zum Auftakt aber ohne die Bayern.

Meister Bayer Leverkusen eröffnet die Saison, nach elf Titeln in Serie findet auch der Supercup ohne die erfolgsverwöhnten Münchner statt: Am 17. August empfängt Doublegewinner Leverkusen den Bundesligazweiten VfB Stuttgart.