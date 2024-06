FC Bayern München nimmt wohl Abstand von Transfer von Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04

Demnach informierten die Münchner Bosse das Management des 18-Jährigen in den frühen Stunden des Sonntagvormittags darüber, dass man von einem Transfer Abstand nehmen wolle. Mehrere Medien hatten zuvor übereinstimmend berichtet, dass Ouedraogos Wechsel zu den Bayern so gut wie in trockenen Tüchern sei.

Weiter heißt es, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters nach wie vor überzeugt von den Qualitäten des Mittelfeldspielers seien, jedoch das Gesamtpaket, welches nach Bild-Informationen bei rund 7,5 Millionen Euro liegt, nicht in diesem Sommer stemmen möchten.

Eine finale Zusage von Ouedraogo an die Bayern gab es nie, sehr wohl aber die klare Tendenz des Spielers, nach München wechseln zu wollen.