Mündliche Einigung mit Jonathan Tah? Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München nimmt Formen an

Noch keine Gespräche zwischen FC Bayern und Bayer Leverkusen

Außerdem bleibt weiterhin offen, ob die Werkself Tah überhaupt ziehen lässt. Zwischen den Bayern und Leverkusen sollen zudem noch keine Gespräche stattgefunden haben.

Tah selbst hatte sich zuletzt schon zu den Gerüchten über ein Interesse der Bayern geäußert. Dies sei "verständlich durch meine Vertragssituation. Aber ich bin gerade bei der Nationalmannschaft angekommen und fokussiere mich voll und ganz darauf, was vor uns steht - etwas sehr Besonderes", sagte er am Rande der Vorbereitung auf die Heim-EM.

Die Verantwortlichen Leverkusens betonten derweil mehrfach, Tah längerfristig binden zu wollen.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Tah zu den absoluten Stammspielern des Double-Siegers. Er kam in insgesamt 48 Pflichtspielen zum Einsatz, in diesen gelangen ihm sechs Tore und ein Assist.

Somit hatte Tah auch maßgeblichen Anteil am Gewinn der Meisterschaft und des DFB-Pokals.