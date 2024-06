Max Eberl erneut federführend? FC Bayern München intensiviert offenbar Bemühungen um Supertalent Xavi Simons

PSG will angeblich 60 Millionen Euro für Xavi Simons

Darüber hinaus hat PSG noch ein ernstes Wörtchen mitzureden. An den französischen Hauptstadtklub ist Simons noch bis 2027 gebunden. Als mögliche Ablösesumme für einen sofortigen Verkauf war zuletzt von 60 Millionen Euro die Rede.

Die Bayern haben derweil den Vorteil, dass sich Sportvorstand Max Eberl schon einmal intensiv mit Simons auseinandergesetzt hat. Im Sommer 2023 war er in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer Sport der Sachsen bei dessen Wechsel nach Leipzig federführend.

Simons hatte in seiner Debüt-Saison in der Bundesliga mehr als überzeugt.In insgesamt 43 Einsätzen erzielte der Youngster zehn Tore und bereitete 15 weitere vor.