"Einige Angebote erhalten": Wechsel von Assan Ouedraogo von Schalke 04 zum FC Bayern München offiziell geplatzt

Assan Ouedraogo: Bundesliga oder Premier League?

Ob Ouedraogo die Königsblauen dennoch verlassen wird, bleibt offen. "Assan ist vor kurzem 18 Jahre alt geworden. Wir sind dankbar und stolz über das große Interesse an unserem Jungen. Aber wir haben einen gültigen Vertrag bei Schalke 04 und werden keine voreiligen Entscheidungen treffen", sagte Alassane Ouedraogo.

Der nächste Schritt seines Filius sei "unheimlich wichtig für seine persönliche und fußballerische Entwicklung", sagte er und fügte an: "Der finanzielle Aspekt ist nicht ausschlaggebend, sondern primär die Idee und das Vertrauen des zukünftigen Trainers und der Verantwortlichen. Wir arbeiten zusammen mit Schalke 04 weiterhin daran, eine super Lösung für den Verein und für Assan zu finden. Assan trägt Schalke im Herzen, das kann ich versichern:"

Ouedraogo, der eine Ausstiegsklausel besitzt, war zuletzt auch mit RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden. Auch aus der Premier League gibt es zahlreiche Interessenten. In diesem Fall wären wohl 14 Millionen Euro Ablöse fällig.

Laut Sky tendiere der Jugend-Nationalspieler aber zu einem Wechsel in die Bundesliga. Eine Zusage an einen Verein gibt es laut dessen Vater allerdings noch nicht. "Was wir bestätigen können, ist, dass wir einige schriftliche Angebote erhalten haben. Nicht nur von den Bayern. Vor allem aus der Premier League haben sich viele Vereine sehr intensiv mit Assan beschäftigt. Es gibt Teams aus England, die Assan im Sommer gerne direkt für ihre Profi-Mannschaft verpflichten wollen. Wir werden zeitnah die richtige Entscheidung treffen", sagte er.