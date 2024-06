Großer Umbruch beim FC Bayern? Max Eberl will "neue Konkurrenzsituation schaffen"

"Bayern hat jetzt mit dem Kader sehr, sehr lange gearbeitet. Jetzt wollen wir ein Stück weit nicht revolutionieren, sondern evolutionieren. Wir wollen über Jahre hinweg wieder was auf den Weg bringen", sagte Eberl am Rande der Veranstaltung "Die Zukunft des Fußballs" der Süddeutschen Zeitung.

Einen kompletten Ausverkauf plante der deutsche Rekordmeister laut Aussage des 50-Jährigen zwar nicht, dennoch wolle man im Kader eine "neue Konkurrenzsituation schaffen, aus der Reize entstehen können."

Einerseits bedeute das den Verkauf einiger Stars sowie Investitionen in neue Spieler, andererseits wolle man in München aber auch die Jugendarbeit wieder stärker in den Fokus rücken. "Das machen alle großen Vereine auf der Welt", so Eberl.