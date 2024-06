"Das werde ich nie": Frankreichs Trainer Didier Deschamps schließt Job in Deutschland aus speziellem Grund aus

In einem Interview mit der Sport Bild stellte Deschamps klar: "Bayern-Trainer werde ich nie, weil ich kein Deutsch verstehe." Gerüchte um den Weltmeistertrainer von 2018 und den FCB gab es in der Vergangenheit allerdings ohnehin nicht.

Deschamps ist nach einer Verlängerung im Herbst 2023 noch zwei weitere Jahre an den französischen Verband FFF gebunden. Deschamps sagte: "Ich habe bis 2026 einen Vertrag, also bis nach der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Was danach passiert, interessiert mich nicht. Der Fußball hat mir die Freiheit gegeben, mir selbst aussuchen zu können, was ich machen will."