"Ich konnte kaum fassen, was ich da sah": FC Bayern München für Bryan Zaragoza ein Kulturschock

Der Winterneuzugang des deutschen Rekordmeisters führte bei JijantesFC aus: "Ich verließ Granada und es war schwierig. Dort hatte ich alles. Aber ich wollte mich entwickeln und arbeiten. Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt und ich wollte mit den besten Spielern und Trainern arbeiten."

Am Anfang habe er beinahe ungläubig auf seine neuen Mitspieler reagiert, so Zaragoza: "Ich konnte kaum fassen, was ich da sah: Harry Kane, Müller, Musiala ... Das sind Top-Spieler und ich hatte sie über Jahre verfolgt."

Generell sei es bei den Münchenern "eine tolle Kabine", alle Mannschaftskameraden hätten ihn tatkräftig unterstützt, "auch wenn dort niemand spanisch spricht".