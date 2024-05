"Müssen es vermeiden, ihn zu vergöttern": Warnung wegen Jamal Musiala - Lob für Jude Bellingham

"Was wir vermeiden müssen, ist, ihn bereits zu vergöttern", sagte Rummenigge der spanischen Zeitung AS über Musiala: "Gott hat ihn mit einem übermäßigen Talent beschenkt, aber er hat sein Limit noch nicht erreicht."

Man würde dem 21-Jährigen "einen schlechten Dienst erweisen, wenn wir ihn jetzt schon in den Himmel heben, denn das hilft nicht. Das wird nur Erwartungen wecken, die kontraproduktiv sind", so der 68-Jährige weiter.

Musiala steht in München noch bis 2026 unter Vertrag. In der laufenden Saison steuerte der Offensivspieler in 37 Pflichtspielen 12 Tore und acht Vorlagen bei.