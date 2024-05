Konkurrenz für Real Madrid: FC Chelsea und Manchester City lauern offenbar auf Transfer von Alphonso Davies vom FC Bayern München

FC Bayern München fordert wohl 60 Mio. Euro für Alphonso Davies

Die Bayern sollen dem Vernehmen nach 60 Millionen Euro fordern, obwohl Davies im darauffolgenden Sommer ablösefrei wechseln könnte. Dieser strebe jedoch einen sofortigen Wechsel an.

Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison in 42 Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz gekommen. In diesen gelangen ihm zwei Treffer und sechs Assists.

Aufgrund von wechselhaften Leistungen hatte ihn der ehemalige Bayern-Trainer Thomas Tuchel vor allem in der zweiten Saisonhälfte häufiger auf die Bank gesetzt.