"Spieler mit viel Potenzial": FC Bayern München stattet Trio mit Profiverträgen aus

"Lovro Zvonarek, Noel Aseko Nkili und Adam Aznou sind junge Spieler mit viel Potenzial", sagte FCB-Sportdirektor Christoph Freund.

Und der 46-Jährige ergänzte: "Dass wir nun erneut drei Talenten Profiverträge geben können, spricht für die Arbeit an unserem FC Bayern Campus. Es ist unsere Philosophie, eine möglichst große Durchlässigkeit zu den Profis zu haben, denn es ist ein wichtiger Baustein des FC Bayern, Talente für absolutes Top-Niveau zu entwickeln. Wir werden die drei auf ihrem nächsten Schritt weiter eng begleiten. Sie bringen alles mit, um ihren Weg zu machen."

Der 19-jährige Zvonarek wechselte 2022 aus seiner Heimat Kroatien von Slaven Belupo nach München. In der laufenden Saison steuerte der offensive Mittelfeldmann für die zweite Mannschaft der Bayern in der Regionalliga in 22 Pflichtspielen acht Tore und sechs Vorlagen bei. Außerdem wurde er bereits viermal in der Bundesliga eingesetzt, am Sonntag beim 2:0 im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg erzielte er die Führung.

Aznou kam 2022 aus der Jugend des FC Barcelona an die Säbener Straße. Der 17-jährige Marokkaner, der auf der linken Außenbahn zu Hause ist, kam in der laufenden Saison in 23 Partien für die U19 und in elf Begegnungen für Bayern II zum Zug. Insgesamt verbuchte er dabei drei Treffer und sechs Assists.

Aseko Nkili ist 18 Jahre alt. Der Berliner schloss sich ebenfalls 2022 aus dem Nachwuchs von Hertha BSC den Münchnern an. Für die U19 und die zweite FCB-Mannschaft durfte der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison insgesamt 12-mal ran, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt.