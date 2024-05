"Das lernt man in der Jugend": Harte Kritik an Abwehr-Duo des FC Bayern

Am Mittwochabend steht für die Bayern das Rückspiel gegen Real im Santiago Bernabéu an. Trainer Thomas Tuchel hofft dabei auf eine Rückkehr de Ligts in den Kader.

Am Samstag gegen den VfB Stuttgart wird der Niederländer aber wohl noch fehlen. Kim oder Upamecano dürften also wieder in die Startelf rücken.