Harry Kane hat die Jagd auf den Tor-Rekord in der Bundesliga noch nicht aufgegeben. "Es ist möglich, aber ich muss mich beeilen, ich muss in den nächsten Wochen ein paar Tore schießen", sagte Kane nach seinem Doppelpack beim 2:1 (1:1) des deutschen Rekordmeisters Bayern München am Samstag gegen Eintracht Frankfurt.

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hat damit 35 Treffer auf dem Konto. Den Rekord hält Robert Lewandowski, der in der Spielzeit 2020/21 sogar 41 Tore für die Bayern erzielte. "Wie gesagt, es ist da, es ist in Reichweite. Aber es wird von den letzten drei Spielen abhängen", sagte Kane. Die Münchner gastieren noch beim VfB Stuttgart und bei der TSG Hoffenheim, zudem steht noch ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg an.

