700. Pflichtspiel: Thomas Müller erreicht bemerkenswerten Meilenstein beim FC Bayern München

Müller spielt in Heidenheim von Anfang an.

Müller ist mit seinen 700 Einsätzen der Feldspieler mit den meisten Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister vor Gerd Müller (611) und Franz Beckenbauer (582).

Lediglich Torhüter Sepp Maier liegt noch vor dem Weltmeister von 2014. Allerdings widersprechen sich beim 80-Jährigen die Statistiken. Es ist von 702 bis 706 Pflichtspielen die Rede. So oder so wird Müller im Gesamtranking voraussichtlich noch in dieser Saison Platz eins vor den Keepern Maier und Oliver Kahn (632) übernehmen.

Müller stand bei Anpfiff der Partie in Heidenheim bei 239 Toren und 265 Vorlagen. Mehr Treffer haben für die Bayern lediglich Gerd Müller (568) und Robert Lewandowski (344) erzielt. In Sachen Assists ist der Weilheimer bereits vor Franck Ribery (182) und Mehmet Scholl (106) an der Spitze.

Müller, der beim FCB bis 2025 unter Vertrag steht, spielt seit 2009 für die Profis der Münchner. In der laufenden Saison steuerte er in 33 Pflichtspielen vier Tore und neun Vorlagen bei.

