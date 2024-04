"Was für ein Gentleman": Owen Hargreaves adelt Profi des FC Bayern München

"Offensichtlich wollte er zu Bayern, um ein paar Trophäen zu gewinnen. Bis jetzt hat es nicht wirklich geklappt, aber seine Zahlen sind absolut überragend. Er ist ein brillanter Torjäger", sagte Hargreaves bei Eurosport über Kane.

Der 30-jährige Stürmer steht in der laufenden Saison bei 38 Toren und 12 Assists in bislang 37 Pflichtspielen.

"Jeder ist von Harry auch abseits des Platzes beeindruckt, was für ein Gentleman er ist, wie bescheiden er ist. Er hat eine unglaubliche Saison hinter sich, und er verdient es, einen Pokal zu gewinnen", so Hargreaves weiter.

© getty

Owen Hargreaves spricht über FC Bayern vs. Arsenal

Da die Meisterschaft an Bayer Leverkusen gehen dürfte und die Münchner im DFB-Pokal längst ausgeschieden sind, ist die Champions League die einzige Möglichkeit, in dieser Saison noch einen Titel zu holen. Im Viertelfinal-Hinspiel gastieren die Bayern in der Königsklasse am Dienstag (21 Uhr) beim FC Arsenal.

"Historisch gesehen sind die Bayern der Favorit in diesem Spiel, aber sie haben eine etwas schwierige Saison hinter sich", sagte der 43-Jährige.

12 Mal standen sich Arsenal und Bayern bislang gegenüber. Die Bilanz aus FCB-Sicht: Sieben Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Die letzten drei Duelle gingen jeweils mit 5:1 an den deutschen Rekordmeister.

"Bayern kann seine Saison noch retten, wenn sie weiterkommen. Arsenal ist momentan der leichte Favorit, Bayern ein gefährlicher Außenseiter. Wenn Bayern sein Bestes gibt, können sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass Arsenal einfach ein bisschen kompletter ist", meinte Hargreaves, der von 1997 bis 2007 für Bayern spielte.