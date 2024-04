FC Bayern offenbar an Barça-Juwel Mikayil Ngor Faye interessiert

Demnach würde der deutsche Rekordmeister die Entwicklung des 19-jährigen Senegalesen genau beobachten, heiß diskutiert wird die Personalie an der Säbener Straße aber nicht.

Schon vor einigen Wochen war von einem losen Interesse der Bayern berichtet worden. Und der deutsche Rekordmeister ist offenbar nicht der einzige Bundesligist. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben auch Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen ein Auge auf Faye geworfen.

Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2023 vom kroatischen Drittligisten NK Kustosija Zagreb in die Jugend des FC Barcelona. Dort kommt er seit dieser Saison in der 3. Liga bei Barcelona Atlètic zum Einsatz. In 27 Partien erzielte er dort vier Tore.

Darüber hinaus feierte Faye vor wenigen Wochen beim 3:0-Sieg über Gabun sein Debüt für die senegalesische Nationalmannschaft. Auf seinen ersten Profi-Einsatz im Verein muss er hingegen noch warten.