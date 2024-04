"Katastrophe abgewendet": Harry Kanes Nanny für Reaktion nach Autounfall gelobt

Am Montagnachmittag war die Nanny der Kane-Familie mit den drei ältesten Kindern in einem Mercedes Vito Staatsstraße 2071 nahe Schäftlarn unterwegs, als ihr an einer Kreuzung von einem Renault Clio die Vorfahrt genommen wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten heftig, der Renault wurde zudem gegen einen Land Rover geschleudert.

Insgesamt wurden bei dem Unfall neun Personen in Mitleidenschaft gezogen. Sieben Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, eine davon sogar per Rettungshubschrauber. Schwere Verletzungen gab es glücklicherweise jedoch keine.

Kane selbst war zu dieser Zeit bereits in London: Am Dienstag traf der FC Bayern in der Champions League auswärts auf den FC Arsenal, das Spiel endete 2:2.