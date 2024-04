Harry Kane vom FC Bayern München gibt Einblick in seine Zukunftsplanung: "Natürlich nicht die Saison, die ich mir vorgestellt habe"

"Ich genieße meine Erfahrung in Deutschland wirklich. Ich brauchte diesen Schritt für einen frischen Impuls in meiner Karriere, für eine neue Herausforderung und ein neues Umfeld. Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Meine Zukunft liegt bei Bayern München", wurde Kane nach dem 2:2 im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals beim FC Arsenal am Dienstag von der Daily Mail zitiert.

Er habe schließlich für vier Jahre (bis 2027) beim FCB unterschrieben und hofft, in der laufenden Saison in der Champions League vielleicht doch noch etwas Besonderes zu erreichen: "Und wenn nicht, werde ich im Sommer wieder bereit stehen, um die Dinge gerade zu rücken", so Kane.

Kane war im vergangenen Sommer auch mit dem Vorhaben von Tottenham nach München gewechselt, endlich Titel zu gewinnen. Die Meisterschaft wird er mit Bayern diese Saison allerdings nicht holen, im DFB-Pokal scheiterte man bereits in der 2. Runde an Drittligist Saarbrücken. Die letzte Chance auf eine Trophäe bleibt Kane und Co. in der Champions League, wo kommende Woche das Viertelfinalrückspiel gegen Arsenal ansteht.