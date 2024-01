Franz Beckenbauer in München beigesetzt - Bayern-Spiel gegen Hoffenheim im Zeichen des Gedenkens

Franz Beckenbauer ist am Freitag auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst im engsten Familienkreis beigesetzt worden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Beckenbauer, der am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben war, wurde demnach im Familiengrab an der Seite seiner Eltern Antonie und Franz begraben.

In der kommenden Woche (19. Januar, 15.00 Uhr) veranstaltet Fußball-Rekordmeister Bayern München in der Allianz Arena eine Gedenkfeier für die verstorbene Vereins-Ikone. Auch das Bundesliga-Spiel der Münchner am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim steht ganz im Zeichen des Gedenkens an den Kaiser.

Wie in allen deutschen Stadien wird Beckenbauer an diesem Wochenende auch in München mit einer Schweigeminute gedacht, die Spieler beider Mannschaften laufen zudem mit Trauerflor auf. Wie der Verein am Freitag mitteilte, werden sich die Bayern-Profis zudem mit der ikonischen Nummer 5 aufwärmen und während des Spiels ein Sondertrikot mit der Aufschrift "Danke Franz" tragen. Nach dem Spiel sollen die Shirts unterschrieben und versteigert werden. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute.

Die Allianz Arena erstrahlt wie schon in den vergangenen Tagen mit dem Schriftzug "Danke Franz". Beim Einlaufen der Mannschaft sowie bei jedem eventuellen Tor der Münchner werde Beckenbauers Lied "Gute Freunde" gespielt, auf den Leinwänden werden Szenen aus dem Leben des Weltmeisters von 1974 (Spieler) und 1990 (Teamchef) gezeigt. Zudem hat der FC Bayern zahlreiche Weggefährten des Kaisers eingeladen.