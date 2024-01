Sahnt der FC Bayern dank eines ehemaligen Stürmers ab?

Zirkzee war einst mit 16 Jahren von Feyenoord in Bayerns Nachwuchsabteilung gewechselt. Mit 18 debütierte der Angreifer in der Bundesliga, durchsetzen konnte er sich in der ersten Mannschaft des deutschen Rekordmeisters allerdings nicht.

Nach Leihen zu Parma und Anderlecht wechselte Zirkzee schließlich im Sommer 2022 für 8,5 Millionen Euro nach Bologna. Beim italienischen Erstligisten steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison in Bologna startete Zirkzee in der laufenden Spielzeit so richtig durch. In 2023/24 sind dem Niederländer bislang acht Tore und vier Vorlagen in 22 Einsätzen für Bologna gelungen.