Neuer Stadion-Name nach Tod von Franz Beckenbauer beim FC Bayern München? Karl-Heinz Rummenigge reagiert

FC Bayern München: Gedenkfeier für Franz Beckenbauer am 19. Januar

Eine größere Ehrung für Beckenbauer steht dagegen bereits fest: Am 19. Januar findet in der Allianz Arena eine Gedenkfeier für Beckenbauer statt, die die ARD übertragen wird.

Auch beim Jahresauftakt des FC Bayern in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim am Freitag wird es zahlreiche Momente geben, in denen der Klub dem "Kaiser" gedenkt.

Beckenbauer war am vergangenen Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Er gilt als größter Spieler in der Geschichte des deutschen Fußballs.