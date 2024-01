FC Bayern: Kommt ein österreichischer Nationalspieler für die Abwehr?

Ein neuer Name wird auf der Suche des FC Bayern nach einer Verstärkung für die Defensive gehandelt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht auch der Name des ehemaligen Bundesligaprofis Kevin Danso auf der Liste der Münchner Klubchefs. Der Innenverteidiger kickt aktuell für Ligue-1-Klub RC Lens.

Laut Romano sei das grundsätzliche Interesse des FCB an dem österreichischen Nationalspieler (16 Einsätze) nicht neu. Bereits im vergangenen Sommer sei Danso ein Kandidat gewesen, ehe dieser einen neuen Vertrag in Lens unterzeichnete. Nun werde die Option eines Transfers erneut geprüft.

Die Bayern wollen sich im Januar in der Defensive verstärken. Neben einem Abräumer für das Mittelfeld soll auch eine Verstärkung für die rechte Abwehrseite und die Innenverteidigung kommen. Zuletzt waren unter anderem Eric Dier (Tottenham Hotspur), Radu Dragusin (FC Genua) und Nordi Mukiele von PSG im Gespräch.

Danso kennt sich in Deutschland bereits aus und spielte hier für den FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf. Von den Fuggerstädtern wechselte er 2021 für 5,5 Millionen Euro Ablöse nach Lens. An den Tabellensiebten der Ligue 1 ist Danso nach besagter Verlängerung im August 2023 noch bis 2027 gebunden.

Danso ist Stammspieler sowie Leistungsträger seiner Mannschaft und lief in dieser Saison in 22 Partien für Lens auf, 6 davon bestritt er in der Champions League.

In der Bundesliga brachte es der 26-Jährige einst auf 41 Partien, in denen er 3 Tore erzielte und 2 Assists lieferte.