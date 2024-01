FC Bayern München: "Sind auf einem sehr, sehr guten Weg!" Leroy Sané deutet Vertragsverlängerung an

Leroy Sané (28) und die Verantwortlichen des FC Bayern befinden sich offenbar in vielversprechenden Gesprächen wegen einer vorzeitigen Vertragsverlängerung des Nationalspielers. Entsprechend äußerte sich Sané im Rahmen eines Fanclubbesuchs am Sonntag in Höslwang.

