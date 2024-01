FC Bayern München: "Das hat mich beeindruckt!" Harry Kane spricht über Thomas Tuchel, Robert Lewandowski und die NFL

Mit seinen ersten fünf Monaten bei Bayern sei er "sehr zufrieden", sagte Kane dem kicker: "Es war mein erster Transfer nach einer wirklich langen Zeit bei Tottenham, daher wusste ich nicht genau, was auf mich zukommt. Ich habe einfach an mich und meine Fähigkeiten geglaubt. Mir war klar, dass ich zu einer super Mannschaft stoßen werde, aber mir war nicht klar, was mich exakt erwartet und wie alles laufen wird. Jetzt aber bin ich total glücklich, wie ich mich in München und im Team eingelebt habe."

Bei seinem Wechsel nach Deutschland hat auch Tuchel eine große Rolle gespielt. Der Trainer wollte den Engländer unbedingt in seiner Mannschaft haben.

"Thomas hat mir seine Vorstellungen erzählt, wo er mich in der Mannschaft sieht, was wir brauchen und wie ich die Mannschaft verbessern kann. Er hat sehr viel investiert - und das hat mich beeindruckt", so der Stürmer.

Tuchel habe "tolle taktische Ideen" und wisse, "wie er spielen will", meinte Kane weiter: "Er bringt eine gute Energie und Leidenschaft mit, wenn er in der Umkleidekabine ist. Ich höre gern zu und lerne gern. Thomas und ich unterhalten uns viel über Fußball, wir sprechen über die Spiele und darüber, was er von mir braucht. Sei es, dass ich mich tiefer fallen lasse oder höher bleibe, denn letztendlich wollen wir dasselbe. Wir wollen die Meisterschaft und die Champions League gewinnen.