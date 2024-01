Deutscher Akzent nach nur einem Spiel!? Interview von Eric Dier wird zur Lachnummer im Internet

"Er hat schon nach einem Spiel einen deutschen Akzent entwickelt", befand ein User unter dem Beitrag, ein anderer scherzte, dass sich Dier "die Sprache so gut angeeignet" habe: "Tuchel hat etwas in ihm gesehen. Jetzt wissen wir, was."

Andere Nutzer wiederum verteidigten den Defensivspieler und verwiesen auf seine Zeit in Portugal. "Er hat schon immer so gesprochen. Er ist in Portugal aufgewachsen und spricht mehrere Sprachen", meinte ein Fan.

Darüber hinaus habe der Akzent auch einen praktischen Nutzen: "Sie sagen dir, du sollst mit einem deutschen Akzent sprechen, das hilft den weniger erfahrenen Englisch-Sprechern", hieß es ebenfalls.