FC Bayern München vertreten: Jürgen Klinsmann beruft Südkorea-Kader mit Min-Jae Kim

Angeführt von Bayern Münchens Abwehrspieler Min-Jae Kim und Top-Star Heung-min Son greift Nationaltrainer Jürgen Klinsmann mit Südkorea nach dem Titel beim Asien-Cup. Der frühere Bundestrainer und Weltmeister von 1990 berief die 26-Spieler, die Südkorea nach 64 Jahren endlich wieder den Titel bei der kontinentalen Meisterschaft (12. Januar bis 10. Februar) bescheren sollen. "Es wird Zeit", sagte Klinsmann.

Kim ist in der Abwehr ebenso gesetzt wie Tottenham-Profi Son in der Offensive. Aus der Bundesliga beim Turnier in Katar dabei sind zudem Jae-Sung Lee (Mainz 05) und Woo-Yeong Jeong (VfB Stuttgart).

"64 Jahre - das ist eine sehr lange Zeit für Südkorea. Es geht ums Timing, ich bin überzeugt, dass wir bereit sind für diese große, große Herausforderung", sagte Klinsmann, der mit seinem Team zunächst in Gruppe E gegen Malaysia, Jordanien und Bahrain antritt: "Ich habe ein gutes Gefühl, die Spieler machen es bei ihren Klubs gut."

Klinsmann bezeichnete seine Mannschaft als "einen der Favoriten", nun gehe es ans "Feintuning, dann starten wir selbstbewusst ins Turnier". Südkorea hatte die Asienmeisterschaft zuletzt im Jahr 1960 gewonnen, Klinsmann ist seit März 2013 Nationaltrainer. Damals trat er die Nachfolge von Paulo Bento an.