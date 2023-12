FC Bayern München: "Es könnte schlimmer sein!" Josip Stanisic spricht über seine Zukunft

Josip Stanisic hat seine Zukunft beim FC Bayern offen gelassen. Der aktuell vom Rekordmeister an Bayer Leverkusen ausgeliehene Abwehrspieler vermied ein Bekenntnis über den Sommer hinaus.

In einem Interview mit web.de sagte Stanisic zu seiner Zukunft: "Ich bin ja für dieses Jahr ohne Option verliehen worden. Deswegen gehe ich natürlich zurück zu Bayern. Aber man weiß ja nie, was dann im Sommer passiert. Ich denke auch gar nicht daran. Ich bin jetzt hier, will mein Ding hier durchziehen, möglichst viel spielen, der Mannschaft helfen und mich auch persönlich weiterentwickeln. Was dann im Sommer passiert, wird man sehen."

Bayern gab den vielseitigen Defensivspieler im Sommer ab - und sucht nun nach einem Verteidiger, der wie Stanisic idealerweise die Positionen des Rechts- und Innenverteidigers bekleiden kann. Bei einer Rückkehr nach München droht dem kroatischen Nationalspieler also noch größere Konkurrenz. Sein Vertrag beim FCB läuft noch bis 2026.

Die Leihe zu Bayer läuft für Stanisic nicht wie erhofft. Der 23-Jährige absolvierte zwar 13 Pflichtspiele (drei Assists), allerdings saß er in der Bundesliga zuletzt auch viermal in Folge auf der Ersatzbank des Bundesliga-Spitzenreiters.

Dazu meinte er: "Ich sage mal so, jeder Profi will jedes Spiel bestreiten. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, sondern allen in diesem Klub, und das wird auch so erwartet. Aber ich spiele jedes zweite Spiel - es könnte also durchaus schlimmer sein als jetzt. Deswegen betrachte ich jede einzelne Partie als Chance, um mich zu beweisen und der Mannschaft zu helfen."

"Es ist natürlich auch so, dass man als Verteidiger nicht ganz so oft eingewechselt wird", so Stanisic. "Das führt dazu, dass ich dann in der Bundesliga manchmal 90 Minuten auf der Bank sitze. Das macht natürlich niemandem Spaß. Aber wie gesagt, wir haben einen breiten Kader. Ich akzeptiere die Situation, ziehe Motivation daraus und gebe mein Bestes."

Nach dem letzten Vorrundenspiel in der Europa League gegen Molde FK am Donnerstag (5:1), wartet nun in der Bundesliga die Heimpartie gegen Eintracht Frankfurt auf die Werkself.