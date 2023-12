Harry Kane vom FC Bayern München verkündet Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz von Google: Gute-Nacht-Geschichten für die Kinder und neuer Torjubel?

Harry Kane vom FC Bayern München hat sich mit Googles KI-Tool Bard zusammengetan, um sich und seiner Familie das Einleben in der bayerischen Landeshauptstadt zu erleichtern. Der Engländer war im Sommer für rund 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum deutschen Rekordmeister gewechselt.

Kane legte einen beeindruckenden Start beim FC Bayern hin. In 20 Spielen erzielte er 22 Tore. Er lebte bisher allein in München, bereitet sich aber darauf vor, mit seiner Frau Katie und den vier Kindern zusammenzuziehen, nachdem er endlich eine Wohnung gefunden hat. Der Umzug soll nach Weihnachten über die Bühne gehen.

Um sprachliche und kulturelle Barrieren zu überwinden, hat sich Kane mit Google zusammengetan, um zu zeigen, wie Bard im privaten und beruflichen Leben helfen kann. "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Google, insbesondere bei einem so beeindruckenden Produkt wie Bard", sagte er und ergänzte: "Ich erkenne, wie das Potenzial der KI mir bei meinem Umzug nach Deutschland und der Eingewöhnung meiner Kinder in ein neues Leben in München in vielerlei Hinsicht helfen kann. Bard hat mir sogar ein paar neue Torjubel vorgeschlagen - mal sehen, ob ich sie auf dem Spielfeld anwende!"

Kane benutzt Bard auch, um Gute-Nacht-Geschichten für seine Kinder zu verfassen und zu erklären, warum sie sich über den Umzug ihrer Familie nach Deutschland freuen sollten.

Der Torjäger kann die Google-Technologie auch nutzen, um Sätze in Interviews vor und nach dem Spiel zu übersetzen, wobei Kane noch an seinen Sprachkenntnissen arbeitet.

Am Sonntag steht für Kane mit dem FC Bayern München das nächste Pflichtspiel an, wenn es gegen den VfB Stuttgart geht.