FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker

Der FC Bayern trifft in der Bundesliga am Samstagnachmittag auf Eintracht Frankfurt. Zuvor stellt sich Trainer Thomas Tuchel auf der üblichen Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Wir haben die PK im Liveticker für Euch.

FC Bayern München: Pressekonferenz mit Thomas Tuchel im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Für die Bayern ist es das erste Spiel seit dem 29. November gegen den FC Kopenhagen (0:0). Am vergangenen Wochenende erzwang schwerer Schneefall eine Verlegung des Heimspiels gegen Union Berlin in den Januar, unter der Woche war der Rekordmeister zudem nicht im Pokal im Einsatz.

Vor Beginn: Planmäßig wird die PK heute um 11.30 Uhr beginnen. Das Spiel gegen Frankfurt steht morgen Nachmittag um 15.30 Uhr an.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Pressekonferenz des FC Bayern München mit Trainer Thomas Tuchel vor dem Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München seht Ihr am Samstag ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD live und in voller Länge oder auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event in der Konferenz.

Der Pay-TV-Sender zeigt die Begegnung zudem in der Sky-Go-App und auf WOW im Livestream.

