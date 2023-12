In der Bundesliga duellieren sich am heutigen Tag Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München. Doch wo läuft die Partie live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, begegnen sich in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München. Das Duell am 18. Ligaspieltag startet um 15.30 Uhr. Als Austragungsort der Partie dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Der FC Bayern München liegt in der Bundesliga aktuell mit 32 Zählern auf dem zweiten Rang und damit drei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Die Münchner haben zudem ein Spiel weniger als die Konkurrenz absolviert, die Begegnung am vergangenen Ligaspieltag gegen Union Berlin wurde nämlich wegen des Schnee-Chaos in München abgesagt. Übernimmt der FCB heute mit einem Sieg gegen die Frankfurter die Ligaspitze?

Für Eintracht Frankfurt verliefen die vergangenen Wochen alles andere als rund. Die letzten vier Pflichtspiele verlor das Team von Dino Toppmöller allesamt. Unter der Woche flog die SGE zudem nach einer schwachen Leistung gegen den 1. FC Saarbrücken im DFB-Pokal raus. Verschärft sich die Krise der Frankfurter heute weiter?

FC Bayern München: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Event: Bundesliga, 14. Spieltag

Bundesliga, 14. Spieltag Duell: Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München Datum: 9. Dezember

9. Dezember Start: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

FC Bayern München: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream?

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München überträgt am Nachmittag Sky live und in voller Länge im TV und Livestream. Mit seiner TV-Übertragung des Spiels startet Sky heute ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD. Als Kommentator der Partie fungiert Kai Dittmann.

Der Pay-TV-Sender zeigt das Bundesligaspiel zudem in der Konferenz. Diese findet Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Wenn Ihr die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München lieber im Livestream sehen wollt, bietet Euch Sky zwei Möglichkeiten das zu tun. Im Livestream überträgt Sky die Begegnung auf WOW und in der Sky-Go-App.

FC Bayern München: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Larsson, Dina Ebimbe, Max - M. Götze, Chaibi - Marmoush

Trapp - Tuta, R. Koch, Pacho - Buta, Larsson, Dina Ebimbe, Max - M. Götze, Chaibi - Marmoush FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, M.-J. Kim, Davies - Kimmich, Goretzka - Coman, Musiala, L. Sané - Kane

© getty Übernimmt der FC Bayern München heute mit einem Sieg die Tabellenführung in der Bundesliga?

FC Bayern München: Wo läuft Eintracht Frankfurt vs. FCB heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir begleiten die Partie für Euch im Liveticker, sodass Ihr nichts von der Action auf dem Rasen verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 14. Spieltag: Die Tabelle