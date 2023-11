FC Bayern München: "Sieht nach einem schleichenden Abgang aus!" Wie geht es mit Thomas Müller weiter?

Lothar Matthäus hat sich erneut zur Situation von Thomas Müller beim FC Bayern München geäußert. Der Vertrag des 34-Jährigen läuft am Saisonende aus.

"Müllers Situation sieht nach einem schleichenden Abgang aus", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne: "Alles, was zu dem Thema von Bayern-Seite kommt, entspricht nicht dem, was wir Woche für Woche sehen."

Müller selbst hatte zuletzt erklärt, seine Karriere nach dieser Saison noch nicht beenden zu wollen. Medienberichten zufolge sei eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister allerdings nicht in Stein gemeißelt.

"Wenn Musiala zurückkommt, ist er auf dieser Position im Mittelfeld gesetzt. Es ist klar, dass auch Kane, Sané und Coman oder Gnabry spielen. In Köln hat Choupo-Moting den Vorzug vor Müller bekommen - und erst dann kommt irgendwann Müller", erklärte Matthäus.

Beim 1:0-Sieg des FCB in Köln schmorte Müller wieder einmal 90 Minuten auf der Bank. In der laufenden Saison kam der Weltmeister von 2014 zwar in 14 Pflichtspielen (2 Tore, 5 Vorlagen) zum Einsatz, aber selten von Beginn an.

© getty

Matthäus über Müller: "Dann muss er wechseln"

"Ich weiß nicht, wie Thomas im Training performt, aber wenn er spielt, fällt er zumindest nicht ab und bringt seine Leistung. Es ist schwierig, mit dieser Situation umzugehen und es ist schwierig, mit dieser Situation zufrieden zu sein", so Matthäus: "Unter den Fans wird dieses Thema natürlich diskutiert, aber Tuchel muss nach bestem Wissen und Gewissen aufstellen. Müller hat aufgrund seiner Verdienste für den Verein einen Bonus, aber dieser reicht nicht dazu aus, das Vertrauen des Trainers zu bekommen, um der Mannschaft häufiger von Beginn an oder überhaupt zu helfen."

Und der 62-Jährige weiter: "Wenn er sich zutraut, wie vor zwei Jahren von Anfang an zu spielen, dann muss er den Verein wechseln. Das muss man offen sagen. Müller ist in München verwurzelt, aber vielleicht kann er sich eine neue Lebenserfahrung, zum Beispiel in Nordamerika, vorstellen?"

Ein Verbleib von Müller in München könnte allerdings ebenfalls Sinn ergeben, meinte Matthäus: "Wenn er damit zufrieden ist, dass er nur noch ab und zu zum Einsatz kommt und der Verein dies klar nach außen kommuniziert, ist es für beide Seiten okay."