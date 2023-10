FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus kritisiert Kim und sieht mögliche Boateng-Verpflichtung als Fehler-Eingeständnis

Der FC Bayern könnte Jerome Boateng zurückholen, Matthäus sieht darin ein Fehler-Eingeständnis - und übt zudem deutliche Kritik an Innenverteidiger Kim. Die News zum FCB heute.

Matthäus ist derweil in Sachen Boateng auch deshalb skeptisch, da der 35-Jährige nach seinem Vertragsende bei Olympique Lyon nun schon seit drei Monaten ohne Verein ist. Boateng sei "nicht so im Training", gab Matthäus zu bedenken. "Das muss der FC Bayern für sich entscheiden. Sie werden sich das überlegt haben."

Im DFB-Pokalspiel bei Preußen Münster hatten zuletzt Leon Goretzka und Noussair Mazraoui in der Innenverteidigung aushelfen müssen, da mit Dayot Upamecano, Min-jae Kim und Matthjis de Ligt alle drei arrivierten Innenverteidiger ausfielen. Neben dem Trio steht Bayern-Trainer Thomas Tuchel derzeit nur noch das 18-jährige Talent Tarek Buchmann zur Verfügung, der aktuell allerdings ebenfalls verletzt ist.

"Man sieht, dass Bayern einen Fehler eingesteht: Wir haben unsere Hausaufgaben nicht so gemacht, wie wir sie machen hätten müssen. Sonst hätte man einen vierten gelernten Innenverteidiger gehabt", sagte Matthäus bei Sky90 .

FC Bayern, News: Lothar Matthäus übt Kritik an Min-jae Kim

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Innenverteidiger Min-jae Kim noch nicht auf dem Niveau, dass sich der FC Bayern München von seiner Verpflichtung im Sommer erhofft hatte.

"Kim ist ganz klar noch nicht so weit, wie man sich das erhofft hatte. Er ist ein Unsicherheitsfaktor", betonte Matthäus bei Sky90. "Das ist nicht hart - das ist so", führte er aus. Kim habe zwar "Voraussetzungen, aber er muss sich erst an die Bundesliga gewöhnen."

Der 26-jährige Südkoreaner war im Sommer von der SSC Neapel nach München gewechselt, kostete 50 Millionen Euro an Ablöse. Bislang lief er neunmal für Bayern auf, in der Bundesliga stand er stets in der Startelf.