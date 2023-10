FC Bayern, News und Gerüchte: "Es ist dumm!" Joshua Kimmich poltert - Bericht über Treffen mit Max Eberl

Joshua Kimmich nerven die Gegentore gewaltig. Uli Hoeneß und Max Eberl sollen sich bereits 2022 getroffen haben. Und: Trainer Thomas Tuchel hat einen guten Trainingseindruck von Manuel Neuer, mahnt hinsichtlich dessen Comeback aber auch zu Geduld. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© imago images FC Bayern, News: Thomas Tuchel gibt Update zu Manuel Neuer Am Rande des 2:2 des FC Bayern bei RB Leipzig im Topspiel am Samstagabend hat sich Trainer Thomas Tuchel bei Sky zum langzeitverletzten Torhüter Manuel Neuer geäußert. Dessen Comeback rückt immer näher. "Die gute Neuigkeit ist, dass Manu das Abschlusstraining gemacht hat. So unauffällig, dass ich es gar nicht bemerkt habe, dass er völlig unaufgeregt im Tor steht und die Bälle hält in einem Kleinfeld mit 100 Prozent Einsatz von den Spielern", erklärte Tuchel: "Keine Scheu mehr, keine Angst und keine Probleme." Wann könne Neuer wieder im Tor stehen? "Er braucht noch ein paar Tage und wahrscheinlich Wochen - aber nicht mehr allzu lange, hoffe ich", betonte Tuchel. Ersatzmann Sven Ulreich hatte beim zweiten Tor von Leipzig gepatzt. Neuer fehlt seit Dezember 2022 verletzt.

© getty FC Bayern, News: Joshua Kimmich ärgert sich über Gegentore Bayern-Kapitän Joshua Kimmich hat sich über die beiden Gegentore seines Teams geärgert. "Es ist dumm, wie wir die Gegentore bekommen", bilanzierte er am Samstag bei Sky. Leipzig hatte zunächst nach einem Einwurf und einem Steilpass einen abgefälschten Treffer erzielt, wenig später tauchte Torhüter Sven Ulreich bei einer Ecke unter dem Ball hindurch. "Es ist momentan schwierig zu erklären, dass wir wieder eine schlechte erste Halbzeit spielen", erklärte Kimmich. "Vor dem Spiel hat es sich nicht so angefühlt, als ob wir die Kontrolle über das Spiel verlieren könnten. Am Ende haben wir gezeigt, dass wir auch in der Lage sind, Leipzig zu dominieren." Sein Fazit: "Unterm Strich ist es dann wohl eine faire Punkteteilung." Auch Thomas Tuchel hatte sich über das Verhalten seiner Innenverteidiger beim 0:1 geärgert. Das könnt Ihr hier nachlesen. FC Bayern: Hier gibt es die Noten zum Spiel in Leipzig

© getty FC Bayern, Gerücht: Jérôme Boateng wohl kurz vor Rückkehr Steht Innenverteidiger Jérôme Boateng vor einer Rückkehr zum FC Bayern? Wie mittlerweile mehrere deutsche Medien bestätigen, arbeiten die Münchner daran, den mittlerweile 35-Jährigen zurückzuholen. Boateng hatte die Bayern im September 2021 nach zehn Jahren an der Isar ablösefrei in Richtung Olympique Lyon verlassen. Dort lief sein Vertrag in diesem Sommer aus, seitdem ist er vereinslos. Um die dünn besetzte Abwehr zu verstärken, könnte es jetzt offenbar ganz schnell gehen.

© imago images FC Bayern, News: Christoph Freund spricht über Max Eberl Bayern Münchens neuer Sportdirektor Christoph Freund wurde nach dem 2:2 in Leipzig am Samstag auf ein mögliches Engagement von Max Eberl beim FCB angesprochen. Der Österreicher reagierte verhalten darauf. "Das kommt in meiner Gedankenwelt gar nicht vor. Ich bin gerade beim FC Bayern angekommen. Es macht mir extrem viel Spaß. Es ist ein super Verein. Und es wird mir auch in Zukunft viel Spaß machen, für den Verein zu arbeiten", betonte Freund. Er ergänzte: "Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Es ist auch nicht mein Aufgabengebiet und ich habe keine Infos dazu." Eberl wurde am Freitag überraschend als Geschäftsführer Sport von RB Leipzig entlassen. Eine Rückkehr zu Bayern, wo der 50-Jährige einst als Spieler aktiv war, war in der Vergangenheit immer wieder Thema. Nach seinem Aus in Leipzig erhielten die Spekulationen nun neue Nahrung.

© getty FC Bayern, News - Thomas Tuchel nach Remis in Leipzig: "Haben eine Reaktion gezeigt" Etwas Positives konnte Thomas Tuchel dem Unentschieden im Bundesliga-Gipfel dann doch noch abgewinnen. "Wir haben es nicht akzeptiert, zu verlieren, und haben eine Reaktion, Stolz und Charakter gezeigt", betonte der Trainer von Bayern München nach dem 2:2 (0:2) beim Herausforderer RB Leipzig am Samstagabend. Er habe "zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten gesehen", erklärte Tuchel. Im ersten Durchgang sei man "zu langsam, zu fehlerhaft" im Spielaufbau gewesen: "Wir waren nicht mutig genug." Direkt zu Beginn hatten Lois Openda (20.) und Castello Lukeba (26.) die Leipziger in Führung gebracht, Harry Kane (57., Handelfmeter) und Leroy Sane (70.) retteten Bayern noch den Punkt. Die Mannschaft habe sich "nicht geschlagen" gegeben, betonte Tuchel: "Und das ist im Moment, glaube ich, der große Unterschied zur letzten Saison. Dass uns diese Spiele nicht komplett entgleiten." Durch das Remis verpasste Bayern jedoch den Sprung zurück an die Tabellenspitze und muss sich vorerst mit Rang drei zufriedengeben. Auf die Frage, ob in diesem Jahr mehr Mannschaften den Bayern das Leben schwer machen könnten, antwortete Tuchel: "Klar kann das sein." Doch es mache keinen Sinn "zu spekulieren", sagte der Bayern-Coach: "Wir wollen am Ende vorne sein. Wir wollen die ganze Zeit vorne mit dabei sein und Konstanz und Biss zeigen, dass wir das können."

© getty FC Bayern, Gerücht: Treffen zwischen Eberl und Hoeneß? Nach seiner Entlassung bei RB Leipzig deutet laut übereinstimmenden Medienberichten einiges darauf hin, dass Max Eberl zeitnah als Sportvorstand beim FC Bayern einsteigen könnte. Demnach möchte vor allem Ehrenpräsident Uli Hoeneß den 50-Jährigen unbedingt verpflichten. Die Bild will erfahren haben, dass es bereits 2022 während Eberls Auszeit am Tegernsee zu einem Treffen zwischen Hoeneß und Eberl gekommen sei. Ein Thema sei in dem Gespräch ein mögliches Engagement von Eberl beim FCB gewesen.