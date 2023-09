FC Bayern München vs. VfL Bochum, Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB: Harry Kane und die Steigerung von überragend

Harry Kane war beim Kantersieg des FC Bayern München gegen den VfL Bochum am 5. Spieltag der Bundesliga an fünf der sieben Tore seiner Mannschaft beteiligt. Doch auch Leroy Sané, ein überraschender Zehner und Bayerns Super-Joker Mathys Tel überzeugen. Ein Offensivakteur war teils zu egoistisch.

Die Noten und Einzelkritiken der Bayern-Profis.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Sven Ulreich Erlebte einen Nachmittag, der ruhiger war, als vermutlich auch ihm lieb war. Machte das Beste draus, ließ sich bei einer Parade vielleicht einmal zu spektakulär fallen angesichts des schwachen Schüsschens. Aber irgendwie muss man ja am Spiel teilnehmen. Note: 3,5.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Noussair Mazraoui Der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader durfte auch mal wieder von Beginn an rechts in der Viererkette beginnen. Mazraoui agierte gegen die erschreckend schwachen Bochumer souverän, ging aber insgesamt etwas zu sehr auf Nummer sicher und suchte im Gegensatz zu Davies in der ersten Halbzeit etwas zu wenig die vielen Lücken im Bochumer Spiel. Steigerte sich in der zwieten Halbzeit, bereitete Kanes dritten Treffer vor. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Matthijs de Ligt Durfte zum ersten Mal in dieser Saison von Beginn an spielen. Stefan Effenberg hatte ihm zuvor bei t-online "Defizite in Sachen Tempo und Spielaufbau" bescheinigt. "Als Innenverteidiger musst du das Spiel auch mal schnell machen und nicht nur quer spielen." Was Effenberg nicht erwähnte: De Ligts Stärken im Kopfballspiel - zu sehen etwa bei seinem 3:0 nach Joshua Kimmichgs Ecke. In der Defensive sehr resolut und sicher. Wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Min-Jae Kim Hatte gegen die schwachen Bochumer keinerlei Probleme, war oft am Ball und brachte diesen mit kurzen Pässen an seine Kollegen. Nutzte ansonsten die Zeit, um seine Nebenmänner zu dirigieren. Note: 2.

© imago images FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Alphonso Davies Sein am Schluss etwas verunglückter Sololauf und sein anschließender Einsatz ermöglichten Harry Kanes Tor zum 2:0. Hatte generell einen sehr großen Drang nach vorne. Schien richtig viel Spaß daran zu haben, den Bochumern ihre zahlreichen Lücken auf dem Spielfeld offenzulegen. Wurde in der 64. Minute ausgewechselt und ermöglichte Frans Krätzig sein Bundesligadebüt. Hatte zu diesem Zeitpunkt die meisten Zweikämpfe (13) geführt und die meisten Ballgewinne (8) verbucht Note: 2.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Konrad Laimer Mister Alleskönner durfte diesmal im Mittelfeldzentrum beginnen. Sammelte viele Sympathiepunkte beim Publikum mit einer resoluten Grätsche nahe des Mittelkreises. Seltener am Ball als Kimmich, brachte aber fast jeden seiner Pässe an den Mitspieler. Note: 2,5.

© imago images FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Joshua Kimmich War nach zwei Spielen wieder Bayerns Eckenschütze Nummer 1. In der 29. Minute führte eine zu Matthijs de Ligts Bogenlampenkopfball zum 3:0. Gewann viele Bälle, dirigierte seine Mitspieler, verlor aber auch einige Bälle im Mittelfeld und war deutlich weniger passsicher als sonst. Note: 3.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Leroy Sané Sein Energielauf in der vierten Minute samt schönem Pass auf Kingsley Coman ermöglichte das 1:0. Hatte erneut viel Spaß am Spiel, zog viele Dribbling an und gewann auch die meisten seiner Offensivzweikämpfe. Schien aber bisweilen die ohnehin chancenlosen Bochumer düpieren zu wollen. Verwertete Harry Kanes traumhaftes Zuspiel mit traumwandlerischer Sicherheit zum 4:0. Note: 2.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Eric-Maxim Choupo-Moting Begann überraschend hinter der Spitze, Thomas Tuchels Begründung: "Warum nicht? Heute brauchen wir Choupo. Bochum wird viel mit langen Bällen agieren und sehr körperlich spielen." Bochum agierte zwar nicht wirklich mit langen Bällen, sondern agierte vielmehr gar nicht. Doch mit Choupo-Motings Hereinnahme hatte Tuchel alles richtig gemacht, er war einer der Gewinner des Spiels. Verwertete in der vierten Minute Kingsley Comans schöne Vorlage zum 1:0, gefiel danach mit klugen Pässen. Note: 2.

© imago images FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Kingsley Coman Stand nach seiner kleinen Blessur erstmals wieder in der Startelf, glühte förmlich vor Energie und schien richtig Lust zu haben auf dieses Spiel. Bereitete Choupo-Motings 1:0 schön vor. War danach manchmal sogar etwas zu motiviert und wollte etwas zu viel zaubern und agierte teils etwas zu egoistisch. Dafür gab es auch schon mal einen kleinen Rüffel von Harry Kane. Legte dennoch die meisten Torschüsse auf. Note: 2,5.

© getty FC Bayern München - VfL Bochum, Noten: Harry Kane Seine Tore hat Harry Kane vom ersten Spiel an gemacht. Doch gegen Bochum schien er zum ersten Mal seine Höflichkeit und bisweilen etwas zu große Uneigennützigkeit im Strafraum abgelegt zu haben. Kane stand nicht nur da, wo ein Mittelstürmer stehen soll, sondern lief auch immer wieder da hin und beschwerte sich auch mal bei seinen Mitspielern, wenn sie ihn nicht bedienten. Die Folge: Kane war deutlich mehr ins Spiel der Bayern eingebunden als in den Spielen zuvor, die Fans lernten zum ersten Mal den echten Mittelstürmer Harry Kane kennen. Er machte aus seiner ersten Chance nach Davies' Einsatz das 2:0. Vertändelte unmittelbar nach dem 3:0 die Chance zum 4:0 und legte das dann mit einem wunderschönen langen Pass auf Leroy Sané eben auf. In der zweiten Halbzeit verwandelte er sicher den Handelfmeter zum 5:0, bereitete mit einem klugen Pass Tels Tor zum 6:0 vor und machte dann nach Mazraouis Vorlage doch noch seinen ersten Dreierpack für den FC Bayern München. Das allein wäre schon überragend, doch insgesamt fünf Scorerpunkte sind schier fabelhaft. Auch sehr gut: seine sechs Torschüsse. Ob's ein bisschen auch an der Unterstützung von der Tribüne lag? Zum ersten Mal war sein fünf Wochen altes Baby Henry Edward Kane mit im Stadion dabei. Note: 1.