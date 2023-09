FC Bayern München, News und Gerüchte: VfL Bochum reagiert auf 0:7-Klatsche kurios - Oke Göttlich mit Seitenhieb gegen Karl-Heinz Rummenigge

Der VfL Bochum nimmt die 0:7-Klatsche in München sportlich und macht seinen Fans Grund zur Hoffnung. Der Präsident des FC St. Pauli leistet sich einen Seitenhieb gegen Karl-Heinz Rummenigge und den DFB. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern München, News: 0:7-Klatsche! VfL Bochum reagiert kurios

Der VfL Bochum ging am Samstagnachmittag am fünften Spieltag der Bundesliga mit 0:7 auswärts gegen den FC Bayern München baden. Trotzdem schöpft der Klub aus dieser Niederlage Hoffnung und verweist auf Social Media auf eine kuriose Statistik.

Auf ihrem offiziellen X-Account posteten die Bochumer: "Übrigens: Immer, wenn wir in der Liga 0:7 gegen den FC Bayern verloren haben, gab's am Ende der Saison den Klassenerhalt."

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit bestätigt: Der VfL verlor bereits in den letzten zwei Spielzeiten mit 0:7 gegen den deutschen Rekordmeister - und sicherte sich trotzdem den Klassenerhalt. In der Saison 2021/2022 gingen sie ebenfalls in der Allianz Arena mit 0:7 unter, landeten aber am Ende der Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz.

Und in der abgelaufenen Saison erzielten die Bochumer das gleiche Ergebnis im heimischen Vonovia Ruhrstadion und belegten nach 34 Spieltagen den 14. Rang. Auch aktuell steht der VfL Bochum auf dem 14. Platz. In den ersten fünf Partien holte das Team von Trainer Thomas Letsch drei Punkte - drei Unentschieden und zwei Niederlagen.