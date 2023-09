FC Bayern München, News und Gerüchte: Rückkaufklausel bei Harry Kane? Christoph Freund blockt ab - André Onana äußert sich zu Patzer in der Champions League

Christoph Freund hält sich bezüglich einer möglichen Rückkaufklausel bei Harry Kane bedeckt. ManUniteds Torwart André Onana äußert sich zu seinem Bock gegen die Bayern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Harry Kane kam erst im Sommer für 100 Millionen Euro an die Isar und wurde damit zum Rekordtransfer der Bundesliga. In seinen ersten sechs Pflichtspielen für den FCB erzielte der Stürmer fünf Treffer und legte zwei weitere auf.

Nachdem Daniel Levy, Klub-Boss von Tottenham Hotspur, am Dienstag auf einem Fan-Treffen offenbarte, dass sich der Klub eine Rückkaufklausel in den Vertrag von Bayern-Neuzugang Harry Kane einbauen ließ , äußerte sich FCB-Sportdirektor Christoph Freund dazu.

Onana kam im Sommer für 52,50 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zu den Red Devils und unterschrieb einen Fünfjahres-Vertrag in Manchester. Ähnlich wie sein persönlicher Saisonstart, verlief der Auftakt des Teams von Erik ten Hag ebenfalls suboptimal. United ist von vielen Problemen abseits des Spielfelds geplagt und konnte mit sechs Punkten aus den ersten fünf Premier-League-Partien auch auf dem Rasen nicht überzeugen.

Und auch mit dem Start bei seinem neuen Klub ist der Keeper unzufrieden: "Ich muss mich hier noch beweisen, denn um ehrlich zu sein, war mein Start bei Man United nicht so gut."

Der Kameruner zeigte sich nach der 3:4-Niederlage in der Allianz Arena selbstkritisch. "Ich nehme es auf meine Kappe, dass wir nicht gewonnen haben - und ich muss daraus lernen", sagte Onana. "Ich war es, der die Mannschaft im Stich gelassen hat."

Torhüter André Onana von Manchester United patzte am Mittwoch im ersten Gruppenspiel der diesjährigen Champions League gegen den FC Bayern. Nun äußerte sich der 27-Jährige zu seinem Fehler in München und seinen aktuellen Leistungen.

FC Bayern, News: Thomas Tuchel vermisst "Achse" bei Bayern und in der Nationalmannschaft

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel vermisst beim Rekordmeister, aber auch in der Nationalmannschaft nach wie vor einen festen Kern an Anführern. "Das ist jetzt dünnes Eis für mich. Wir versuchen, eine Achse zu bilden und Führungsspieler herauszubilden. Das ist ein Thema bei der Nationalmannschaft in den letzten Jahren und es begleitet uns", sagte Tuchel bei DAZN.

Der FC Bayern sei "eng verbunden mit der Nationalmannschaft. Wir sind der dominanteste und stärkste Klub in Deutschland. Wir sollten das Herz, den Kern der Nationalmannschaft stellen", ergänzte der 50-Jährige.

Doch das sei in der DFB-Elf "im Moment auch nicht zu 100 Prozent" der Fall, "deshalb gibt es da schon eine Schnittmenge in der Problematik", sagte Tuchel. Ob dies an den Spielertypen liege? "Das ist ein großes Thema und ich glaube nicht, dass ich da jetzt im Detail darauf eingehen möchte."

Dafür äußerte sich Tuchel erneut positiv über die anstehende Besetzung des Bundestrainerpostens durch Julian Nagelsmann. "Das ist die Lösung und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Wenn alle immer nach der Perfektion suchen, werden wir alle tierisch unglücklich", so der Bayern-Coach: "Julian hat sich dafür entschieden, oder? Der DFB hat sich dafür entschieden - wunderbar, perfekt, let's go! Dann ab und positive Stimmung Richtung EM, bitte."

Eine offizielle Bestätigung, dass Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann die Nachfolge von Hansi Flick beim DFB antritt, steht noch aus. Sie wird aber noch in dieser Woche erwartet.

