FC Bayern München: Alternative zu João Palhinha? FCB hat offenbar Interesse an Khephren Thuram von NIzza

Nach der Vertragsverlängerung von João Palhinha beim FC Fulham schaut sich FC Bayern München offenbar nach Alternativen für das defensive Mittelfeld um. Im Podcast "Bayern-Insider" der Bild-Zeitung wird daher berichtet, dass sich der deutsche Rekordmeister mit Khephren Thuram von der OGC Nizza beschäftigt.

Demnach soll der Bruder von Ex-Gladbacher Marcus Thuram eine ernsthafte Alternative zu Palhinha darstellen. Der Wechsel des Portugiesen war im abgelaufenen Transferfenster auf der Zielgeraden geplatzt. Kurze Zeit später verlängerte der 28-Jährige seinen Vertrag bei dem Premier-League-Klub bis 2028.

Dennoch wird erwartet, dass die Bayern im Winter einen weiteren Anlauf wagen, um Wunschspieler Palhinha an die Säbener Straße zu locken. Neben Trainer Thomas Tuchel, der sogar öffentlich um eine Verpflichtung eines Sechsers warb, soll sich auch der neue Sportdirektor Christoph Freund um die Notwendigkeit auf dieser Position bewusst sein.

Für den Fall, dass eine Verpflichtung von Palhinha erneut nicht klappt, wollen die Bayern laut des Berichts aber vorbereitet sein. In Thuram würde eines der umworbensten Talente nach München kommen.

Khephren Thuram: Auch der BVB soll Interesse zeigen

Der 22-Jährige steht noch bis 2025 bei Nizza unter Vertrag. In der jüngeren Vergangenheit waren zahlreiche Topklubs mit dem jungen Franzosen in Verbindung gebracht worden, darunter auch der FC Liverpool und Borussia Dortmund.

In der laufenden Spielzeit stand Thuram, wenn er fit war, in jedem Spiel von Nizza in der Startelf. Insgesamt kommt er bereits auf 143 Pflichtspiel-Einsätze für den Ligue-1-Klub.