FC Bayern München: "Ich wollte sie mir verdienen!" Mathys Tel lehnte Nummer 9 von Robert Lewandowski ab

Mathys Tel hat es nach seinem Wechsel von Stade Rennes zum FC Bayern im Sommer 2022 abgelehnt, die Trikotnummer 9 des kurz zuvor zum FC Barcelona transferierten Robert Lewandowski zu übernehmen.

"Wir hatten eine Diskussion über die Rückennummer mit Hasan Salihamidzic und Marco Neppe. Ich hatte die Wahl zwischen der Nummer 9 und der Nummer 39", sagte Tel dem YouTube-Kanal Media Carré.

Warum sich der 18-jährige Stürmer gegen Lewys Nummer entschied? "Ich wollte nicht die 9 von Lewandowski übernehmen, ohne etwas bei Bayern erreicht zu haben, ohne dass man mich kennt. Ich wollte sie mir verdienen. Es ist eine große Herausforderung und eine große Motivation", so der Franzose.

In der Tat wären die Fußstapfen riesig gewesen. In acht Jahren beim FC Bayern erzielte Lewandowski schließlich 344 Tore in 375 Pflichtspielen und knackte in der Bundesliga-Saison 2020/2021 mit 41 Toren den Rekord von Gerd Müller.

Tel, dessen Vertrag in München bis 2027 läuft, steht aktuell bei elf Toren in 36 Pflichtspielen.