FC Bayern: "Premier League attraktivste Liga der Welt!" Jamal Musiala schließt Abschied nicht aus

Jamal Musiala hat einen Abschied vom FC Bayern nicht kategorisch ausgeschlossen.

"Die Premier League ist schon die stärkste und attraktivste Liga der Welt zurzeit, aber ich fühle mich wohl hier und bin fokussiert darauf, mit Bayern erfolgreich zu sein. Aber du weißt nie, was in ein paar Jahren sein wird", sagte der 20-Jährige der Sport Bild.

Der offensive Mittelfeldspieler, der in München noch bis 2026 unter Vertrag steht, will in jedem Fall ganz hoch hinaus: "Ich will einer der besten Spieler der Welt sein. Das ist mein Anspruch. In ein bis zwei Jahren will ich auf dem höchstmöglichen Level sein."

In der laufenden Saison wurde der deutsche Nationalspieler von Trainer Thomas Tuchel bislang in fünf Pflichtspielen eingesetzt. Dabei steuerte er einen Assist bei.

Musiala äußerte sich außerdem zu seinem Kumpel Alphonso Davies. Der Vertrag des Kanadiers läuft 2025 aus, Gespräche über eine Verlängerung liegen derzeit auf Eis. Davies wird immer wieder mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht.

"Wir reden jeden Tag, machen viel zusammen und gehen manchmal auch zusammen in die Stadt", antwortete Musiala auf die Frage, ob er seinem Teamkollegen zu einer Vertragsverlängerung geraten habe: "Ich weiß, dass er glücklich ist und ich bin es auch. Ich glaube, da ist überhaupt kein Druck."