FC Bayern München: Thomas Tuchel hat die Qual der Wahl - aber nicht da, wo er will

Der FC Bayern München hat den VfL Bochum in seine Einzelteile zerlegt und könnte in dieser Saison erstmals nach Ablauf eines Spieltags von der Tabellenspitze grüßen. Das Schützenfest offenbarte, dass Thomas Tuchel das hat, was sich jeder Trainer wünscht: die Qual der Wahl. Das gilt jedoch nur für die Offensive.

"Ich weiß nicht, wer die Noten verteilt, aber ich würde Thomas heute auch eine Eins geben", sagte ein zufriedener Herbert Hainer nach dem 7:0-Sieg über die Rotationsmaßnahmen seines Trainers. Der FCB-Präsident bezog sich dabei unter anderem auf die durchaus überraschende Nominierung von Eric Maxim Choupo-Moting für die Startelf, der nicht nur den Vorzug vor Thomas Müller und Jamal Musiala, sondern auch vor dem neuen Publikumsliebling Mathys Tel bekam.

Der 18-jährige Franzose spielte sich zuletzt durch überzeugende Auftritte als Joker in den Fokus, weshalb ihn sowohl Fans als auch die Experten-Gemeinschaft in der ersten Elf erwartet hatten. Doch schon früh in der Partie war klar, dass Choupo-Moting (SPOX-Note 2) aufgrund seiner Strafraum-Präsenz genau der richtige Mann gegen die - zugegeben vogelwilde - Bochumer Defensive war: Nach wenigen gespielten Sekunden scheiterte er zunächst noch an VfL-Schlussmann Manuel Riemann, kurz darauf eröffnete er dann den Münchner Torreigen in bester Stürmer-Manier (4.). In der 65. Minute durfte dann auch Tel für den Kameruner auf Toerjagd gehen - und traf wenig später zum bereits dritten Mal in dieser Saison.

Edelreservist Tel - ein Luxus, den sich aktuell nur der FC Bayern in der Bundesliga leisten kann. Zumal gegen Bochum neben Tel, Müller und Musiala auch noch ein gewisser Serge Gnabry auf der Bank weilte, weil Kingsley Coman ebenfalls mal wieder von Beginn an ran durfte und mit guten Aktionen zu überzeugen wusste.

"Wir gehen mit jedem Spieler gleich um", antwortete Tuchel auf die Frage, wie er denn sein Starensemble bei dem begrenzten Platz in der Offensive bei Laune halten will: "Wir verlangen von allen, die bei Bayern unterschreiben, dass sie die Situation akzeptieren, wie sie ist. Wenn sie individuell schlecht ist, musst du es runterschlucken. Du kannst es nicht mit in die Kabine oder auf den Platz bringen, das geht nicht."