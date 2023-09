FC Bayern München - Tuchel voller Lob nach knappem FCB-Sieg gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach: "Beste Halbzeit der Saison, nicht die Nerven verloren"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat seine Spieler nach dem hart erarbeiteten späten 2:1-Sieg gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach uneingeschränkt gelobt. "Die zwiete Halbzeit war die beste Halbzeit der Saison. Wir haben hochverdient gewonnen, es fühlt sich sehr gut an, wir sind drangeblieben, haben nicht die Nerven verloren und gute Energie gehabt."

Er und sein Trainerteam draußen hätte das Spiel "Spaß gemacht", sagte Tuchel bei Sky. "Gut, wenn es den Spielern auch Spaß gemacht hat"; sagte Tuchel, als er darauf angesprochen wurde, dass Thomas Müller zuvr auch verraten hatte, dass er "heute ein Lächeln auf meinem Gesicht" habe.

Tuchel gab zu, dass ein hartes Stück Arbeit nötig gewesen war, um Borussia Mönchengladbach niederzuringen. "Es war harte Arbeit, aber so soll es sein", sagte der Trainer.

Müller, der zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf stand, meinte: "Wir hatten in der ersten Halbzeit nach dem Gegentor zehn Minuten, wo wir ein wenig wild wurden. Vor der Halbzeit die zehn Minuten haben mir wieder gut gefallen. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und hatten den Fuß auf dem Gaspedal und haben verdient gewonnen. Man hat aber auch wieder gesehen - dieses Stadion und der Verein, der unser Angstgegner ist. Es ist auch ein geiler Fußballclub. Dann fällt der hinten wieder rein und ich dachte schon wieder, dass ich im falschen Film bin."