FC Bayern München: Manchester United kontaktiert FCB offenbar wegen Benjamin Pavard

Manchester United hat den FC Bayern München angeblich kontaktiert, um die Verpflichtung von FCB-Abwehrspieler Benjamin Pavard voranzutreiben. Das berichtet Transfer-Experte Fabrizio Romano.

Der FC Bayern steckt bei Pavard offensichtlich in einem ähnlichen Dilemma wie Tottenham mit Harry Kane: Laut Romano will auch Pavard seinen bis 2024 laufenden Vertrag in München nicht verlängern, sodass nur ein vorzeitiger Verkauf noch einige Millionen Euro in die Münchner Kassen spülen würde.

Dem Bericht zufolge haben die Bayern dem Abgang des Defensivspielers aber noch nicht zugestimmt, auch wenn Pavard intern deutlich gemacht haben soll, dass er den Klub gerne verlassen möchte.

Pavard kam 2019 für 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Die Schwaben hatten den heute 27-Jährigen drei Jahre zuvor für nur fünf Millionen Euro aus Lille geholt.

Pavard bestritt bislang in seiner Karriere 174 Bundesliga-Duelle, in denen er neun Tore erzielte und sieben weitere Treffer auflegte.

Für Frankreich stand er 49-mal auf dem Platz und wurde mit der Équipe Tricolore 2018 in Russland Weltmeister.