FC Bayern: Eric Dier von Tottenham Hotspur wohl beim FCB angeboten

Eric Dier von Tottenham Hotspur ist offenbar Thema beim FC Bayern München als möglicher Ersatz für Benjamin Pavard, der bekanntlich vor einem Wechsel zu Inter Mailand steht.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg schreibt, wurde Dier den Bayern in den vergangenen Tagen angeboten. Beim FCB habe man daraufhin über eine Verpflichtung des in der Defensive vielseitig einsetzbaren Engländers diskutiert.

Auch bei tz und Münchner Merkur wird indes berichtet, dass sich Bayern derzeit mit Dier beschäftige. Der 29-Jährige kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

FC Bayern: Diers Vertrag läuft noch bis 2024

Diers Vertrag bei Tottenham läuft 2024 aus. Der 49-malige englische Nationalspieler spielt bereits seit 2014 für die Spurs, nimmt in den Planungen des neuen Trainers Ange Postecoglou aber wohl keine große Rolle mehr ein. So stand Dier in dieser Saison noch für kein Pflichtspiel in Tottenhams Kader.

Zuletzt wurde indes Trevoh Chalobah vom FC Chelsea als heißester Kandidat auf die Pavard-Nachfolge bei Bayern gehandelt. Medienberichten zufolge sollen dahingehend derzeit Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Engländern laufen.